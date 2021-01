Marvel Studios: Ant-Man 3 kommt 2022

Die Marvel Studios haben Ant-Man and the Wasp: Quantumania bereits Ende 2020 bestätigt, da gab es aber noch keinen Termin. Gerüchte rund um den dritten Teil von Ant-Man gibt es schon lange und der 29. Juli 2022 war bereits im Gespräch.

Doch wir alle wissen, wie 2020 ablief und die Pandemie sorgte dafür, dass Disney zahlreiche Filme verschieben musste. Michael Douglas hat nun aber über seinen Account bei Instagram bestätigt, dass Ant-Man 3 dennoch 2022 starten soll.

-->

Die Filme haben eine entscheidende Rolle in den letzten 10 Jahren gespielt und es wäre denkbar, dass das so bleibt. Bisher ist aber noch unklar, ob Ant-Man and the Wasp: Quantumania in Phase 4 oder Phase 5 des Marvel Cinematic Universe eingestuft wird. Eigentlich müsste es Phase 5 sein, da Phase 4 abgehakt ist.

Marvel Studios: Chris Evans plant Comeback als Captain America Wer das Finale der Avengers-Filme gesehen hat, der wird sich sicher gefragt haben, wie es nun mit Captain America weitergeht. Das war ein würdiges Finale in Endgame und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es das für Chris Evans war.…15. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->