Star Trek: Strange New Worlds als Serie angekündigt

Es gibt eine weitere Serie im Universum von Star Trek, denn CBS hat heute „Star Trek: Strange New Worlds“ angekündigt. Man baut das Portfolio an Seriej also aus, wobei noch unklar ist, wer diese Serie in Deutschland zeigt.

Picard gibt es exklusiv bei Amazon Prime und Discovery bei Netflix, einer der beiden wird sich sicher Strange New Worlds schnappen. Wir wissen aber auch noch nichf, wann die neue Star Trek-Serie ausgestrahlt wird.

Man darf gespannt sein, die heutige Ankündigung ist sicher auch etwas Promo für die dritte Staffel von Discovery. Mal schauen, welchen Eindruck der erste Trailer machen wird, den wir sicher in ein paar Monaten sehen werden.

The series will follow the trio in the decade before Captain Kirk boarded the U.S.S. Enterprise, as they explore new worlds around the galaxy.