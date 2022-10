Statement: EA stellt physischen Vertrieb der Spiele in Deutschland nicht ein

Einige Spielestudios verdienen gutes Geld mit dem Verkauf von Spielen, doch die lokalen Niederlassungen brechen immer weiter ein. Das liegt daran, dass der Verkauf von physischen Kopien zurückgeht und immer mehr digital eingekauft wird.

Und daran verdient EA Deutschland zum Beispiel kein Geld.

Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es sich nicht mehr lohnt, eine Kopie eines Spiels in den Handel zu stellen und eine Webseite hat die Geschäftszahlen von EA diese Woche so interpretiert, dass es das jetzt bei EA in Deutschland war.

Doch EA hat sich mittlerweile mit einem offiziellen Statement gemeldet und gibt an, dass das nicht stimmt, der physische Vertrieb der Spiele in Deutschland wurde nicht eingestellt. EA selbst wird das ab sofort einfach nur nicht mehr betreuen.

Wir haben den physischen Vertrieb unserer Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht eingestellt. Die Spieler können unsere Spiele weiterhin im Einzelhandel in der Region kaufen. Jüngste Berichte, die etwas anderes behaupten, spiegeln die Angaben im Jahresabschluss von EA Deutschland nicht korrekt wider.

Physische Spiele: Der Anfang vom Ende

Ich gehe aber davon aus, dass das nur der Anfang vom Ende ist, wir sehen ja schon jetzt, dass oft nur noch kleine Dateien auf Disks gepackt werden und die physischen Spiele eigentlich auch Downloads sind. Eigentlich müsste man nur eine Sache klären.

Ein paar Fans wollen sich die Datenträger sicher noch ins Regal stellen, aber ich behaupte mal, dass der Großteil der Käufer, die noch CDs kaufen, das Spiel nach dem Spielen gebraucht verkaufen wollen. Und das ist digital eben nicht möglich.

Es fehlt eine Option für eine Art digitalen Gebrauchtmarkt für Spiele. Das wäre aber sehr komplex und kann ich mir nur schwer vorstellen. Die Zukunft ist aber digital und daher vermute ich, dass auch bei Spielen irgendwann die Abos wie bei Musik oder Serien zum Standard gehören. Daher pusht Microsoft auch den Xbox Game Pass.

Und bei der PlayStation 5 wird das Laufwerk ab 2023 auch extern ausgelagert. Ich wette, dass eine mögliche PlayStation 6 komplett ohne Laufwerk kommen wird.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

