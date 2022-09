PS5 Slim? Sony plant neue PlayStation 5 für 2023

Tom Henderson ist eine gute Quelle, wenn es um Gaming geht und er hat uns schon vor der Ankündigung verraten, dass Sony einen neuen PS5-Controller plant. Jetzt gibt es eine neue Meldung und es geht erneut um Hardware.

Kommt 2023 eine PS5 Slim von Sony?

Angeblich ist eine neue PlayStation 5 für 2023 geplant, die sich stärker von den letzten zwei „Upgrades“ (die intern ein paar Dinge optimiert haben) unterscheidet. Die große Neuerung: Ein externes Laufwerk für die PlayStation 5.

Diese Version soll rund um September 2023 kommen.

Das Laufwerk soll man via USB C mit der Konsole verbinden können, der Anschluss dafür befindet sich auf der Rückseite. Angeblich hat Sony das so entwickelt, dass man nicht direkt erkennt, dass es ein externes Laufwerk ist.

Diese PlayStation 5 soll einzeln oder im Bundle verkauft werden und Sony will das Laufwerk auch separat anbieten. Unter der Haube gibt es weitestgehend die gleiche Hardware, so die Quelle, bleibt also fast nur eine Option.

Sony hat die interne Hardware seit dem Launch optimiert, womöglich ist man jetzt bereit für eine PS5 Slim. Und wer weiß, vielleicht sehen wir 2023 eine kompakte und 2024 eine Pro-Version der PlayStation 5, das würde passen.

Und vielleicht ist es auch der Anfang vom Ende der Disk.

