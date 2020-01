Statt Verpackung: EDEKA und REWE setzen auf Coating-Verfahren

EDEKA und REWE testen aktuell ein neues Coating-Verfahren, um die Haltbarkeit von ausgewählten Früchten zu verlängern und Verpackungsmüll zu sparen.

Seit dieser Woche können Kunden in rund 360 PENNY-Märkten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Avocados (Ursprung Marokko) kaufen, die mit einer zusätzlichen Schutzhülle auf Fruchtzucker-Basis ummantelt sind. REWE (REWE Feine Welt) startet ab heute mit mehreren Hundert Märkten den Verkauf.

-->

EDEKA hatte bereits Ende 2019 Avocados mit solch einer Schutzschicht in ausgewählten Märkten verkauft und geht nun einen Schritt weiter. Ab dieser Woche soll die sogenannte „Apeel“-Technologie auch bei den EDEKA WWF-Orangen (1,5-kg-Netz und lose Ware), den EDEKA SELECTION Orangen „NavelGold“ (1-kg-Netz) sowie den EDKEA Selection Mandarinen „ClemenGold“ (750-g-Netz) für längere Haltbarkeit sorgen.

Verbraucher finden die mit dem Apeel-Logo gekennzeichneten Orangen und Mandarinen in ausgewählten EDEKA-Märkten in Teilen von Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen sowie in Netto-Filialen zusätzlich in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg und Nieder­sachsen. Eine bundesweite Einführung der länger haltbaren Produkte ist laut EDEKA im Jahresverlauf 2020 geplant.

Der Apeel-Schutzmantel wird aus rein pflanzlichen Materialien hergestellt, die in den Schalen, Samen und im Fruchtfleisch verschiedener Obst- und Gemüsesorten vorkommen. Die „zweite Haut“ soll den Wasserverlust und die Oxidation verlangsamen.

Vorherige Tests in den Lägern der Handelsunternehmen hatten ergeben, dass die Haltbarkeit bei den Avocados durch das Coating-Verfahren im Idealfall auf acht Tage verdoppelt werden kann.

Ritter Sport testet Papierverpackung Ritter Sport vertreibt testweise eine erste Sorte seiner Schokoladentafeln in einer Papierverpackung. Ob das ein Erfolg wird, entscheiden die Kunden. Das Einsparen von Kunststoff liegt – wenn man sich die Bemühungen der großen Handelsunternehmen anschaut – im Trend. Meist fällt…27. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->