Streaming Charts: „Die Ringe der Macht“ gegen „House of the Dragon“

JustWatch, eine Streaming-Suchmaschine für Filme und Serien, veröffentlicht regelmäßig Streaming Charts. So auch in dieser Woche.

Die neue Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist kürzlich bei Amazon Prime Video gestartet. Die Serie konnte laut Amazon weltweit 25 Millionen Zuschauer in den ersten 24 Stunden nach Start erreichen. Das macht sie zur bisher meist gesehenen Serienpremiere bei Amazon Prime Video.

Das sieht man auch in den Streaming Charts, denn dort rangiert die Serie auf Platz vor „House of the Dragon“. Wobei sich die beiden Produktionen wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Im Bereich der Filme konnte sich „Ad Astra“ an die Spitze setzen, vor Samaritan. Zweiteres ist ebenso eine Produktion von Amazon Prime Video.

House of the Dragon: HBO bestätigt Staffel 2 Das war vermutlich schon von Anfang an geplant, wurde jetzt aber erst von HBO bestätigt, um etwas Werbung für die Serie zu machen: House of the Dragon wird eine zweite Staffel bekommen. Wann? Ist noch unklar, aber ich tippe auf…3. September 2022 JETZT LESEN →

