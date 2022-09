House of the Dragon: HBO bestätigt Staffel 2

Das war vermutlich schon von Anfang an geplant, wurde jetzt aber erst von HBO bestätigt, um etwas Werbung für die Serie zu machen: House of the Dragon wird eine zweite Staffel bekommen. Wann? Ist noch unklar, aber ich tippe auf 2023.

Somit ist sichergestellt, dass wir kommendes Jahr erneut in die Welt von Game of Thrones eintauchen können. Bisher ist aber unklar, wie viele Staffeln man bei HBO insgesamt geplant hat. Die erste Staffel ist aber schon jetzt ein sehr großer Erfolg.

Die erste Folge hat mit über 20 Millionen US-Zuschauern einen Rekord bei HBO aufgestellt und ich bin mir sicher, dass sie auch global erfolgreich war. Wundert mich aber auch nicht, immerhin war das eine der größten Werbekampagnen bisher.

In den kommenden Jahren werden weitere Serien rund um Game of Thrones bei HBO erscheinen. Mal schauen, wie sehr man diese Marke ausschlachtet und ob die Fans darauf Lust haben. Wenn die Serien gut sind, von mir aus gerne. Bei House of the Dragon weiß ich es noch nicht, wir warten ab, bis alle Folgen online sind.

