Samaritan: Prime Video zeigt Trailer für Action-Thriller mit Sylvester Stallone

Prime Video hat in dieser Woche den Trailer für den Action-Thriller „Samaritan“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle veröffentlicht.

Der Film soll am 26. August 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video starten.

Zum Cast gehören neben Sylvester Stallone & Javon “Wanna” Walton auch Pilou Asbæk, Dascha Polanco und Moises Arias. Regie führt Julius Avery, Executive Producer sind Bragi F. Schut, David Kern, Adam Rosenberg und Guy Riedel. Der Trailer gibt nun in 2:45 min einen ersten Einblick in die Machart des Films.

Samaritan – offizieller Trailer

Samaritan ist eine Balboa Produktion im Auftrag von MGM Pictures und darum geht es in dem Streifen:

Der dreizehnjährige Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) vermutet, dass sein neuer Nachbar, Mr. Smith (Sylvester Stallone) eine heimliche Legende ist. Tatsächlich ist der mysteriöse Mann vor zwanzig Jahren mit Superkräften ausgestattet worden, die ihn zum Samariter von Granite City gemacht haben. Nach einem feurigen Lagerhauskampf mit seinem Rivalen Nemesis wurde er jedoch für tot erklärt. Dennoch haben wenige Bewohner von Granite, wie Sam, die Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Da die Kriminalität weiter zunimmt und die Stadt am Rande des Chaos steht, macht es sich Sam zur Aufgabe, seinen Nachbarn aus dem Versteck zu locken, um die Stadt vor dem Ruin zu retten.

