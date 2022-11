Studie stellt fest: SpO2-Sensor in der Apple Watch ist zuverlässig

Bei der EKG-Funktion musste sich Apple diversen Behörden der Welt stellen, da sie als medizinisch eingestuft wurde. Beim SpO2-Sensor für den Blutsauerstoff geht man nicht in diese Richtung, die Funktion wird als normale Health-Funktion vermarktet.

Das bedeutet, dass die Nutzer sich nicht darauf verlassen und das eher als grobe Angabe einstufen sollen. Doch so grob ist diese Angabe gar nicht, denn eine neue Studie kommt zum Ergebnis, dass die Apple Watch hier sehr zuverlässig sein kann.

Apple Watch Series 6 can reliably detect states of reduced blood oxygen saturation with SpO2 below 90% when compared to a medical-grade pulse oximeter. The technology used in this smartwatch is sufficiently advanced for the indicative measurement of SpO2 outside the clinic.