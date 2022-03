studiVZ und meinVZ schließen endgültig

Die Onlinenetzwerke studiVZ und meinVZ werden zum 31. März 2022 endgültig abgeschaltet. Noch bestehende Nutzer werden aktuell darüber per E-Mail informiert.

Nach über 14 Jahren Betrieb der Plattform meinVZ bzw. 17 Jahren bei studiVZ, ist diese laut der Betreibergesellschaft poolworks (Germany) Ltd. technisch so veraltet, dass ein Weiterbetrieb „keinen Sinn macht“ und zukünftige Ressourcen nun nur noch in den Ausbau einer neuen Seite zu einer Spieleplattform fließen werden.

Daher kündigt man bestehenden Usern den aktuellen Nutzervertrag zum Ablauf des 31. März 2022. Danach werden alle Nutzerdaten auf meinVZ und studiVZ unwiderruflich gelöscht. Wie viele Nutzer davon überhaupt noch betroffen sind, ist unklar.

Für die Spieler gibt es zudem den Hinweis: „Die meisten der Spiele wie Dorfleben inklusiver aller Spielstände wurden bereits von unseren Spielepartnern migriert. Über den Verbleib der restlichen Spiele informieren wir in Kürze […]“

