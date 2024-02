Tanken mit einem Klick: PACE und ACE ermöglichen Bezahlen an der Zapfsäule

Das Karlsruher FinTech-Unternehmen PACE Telematics hat sich mit seiner cloudbasierten Plattform Connected Fueling als Anbieter für mobile Bezahllösungen an Tankstellen in Europa etabliert. Die Plattform bietet Mineralölgesellschaften, Tankstellenbetreibern, Flottenmanagern und App-Anbietern Services von der Digitalisierung von Tankkarten bis zur nahtlosen Integration in Partner-Apps.

In einer aktuellen Kooperation mit dem ACE Auto Club Europa wird Connected Fueling als zusätzliches Feature in die ACE-App integriert und ermöglicht den Nutzern neben der Abfrage von Tankstellenpreisen und der Nutzung eines Mobilitätsplaners auch die mobile Bezahlung der Tankfüllung direkt über die App.

Die Integration von Connected Fueling in die ACE-App erweitert das Funktionsangebot und macht die App für die Nutzer etwas attraktiver. Mit dem neuen Feature will die ACE-App insbesondere jüngere, digital affine Zielgruppen ansprechen. Durch die Partnerschaft mit PACE kann Connected Fueling über die Landesgrenzen hinaus angeboten werden.

Nutzer der ACE-App können sich bei Connected Fueling anmelden, ihre PACE-ID einrichten, Zahlungsmethoden hinterlegen und direkt an der Zapfsäule über die App bezahlen.

