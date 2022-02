Tarif-Deal: 50 GB Datenvolumen + Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 22,22 Euro mtl.

Ab sofort steht bei mobilcom-debitel über Vitrado ein interessanter Tarif-Deal im Vodafone-Netz zur Verfügung. Immerhin 50 GB Datenvolumen sind dabei enthalten.

So gibt es ab sofort und nur für kurze Zeit einen Allnet-Flat-Tarif mit 50 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz für 22,22 Euro pro Monat. Der ursprüngliche Preis des Tarifs lag bei knapp 50 €. In diesem Fall ist interessant, dass auch der Anschlusspreis gegen eine SMS entfällt. Zudem ist eine eSIM und eine flexibler Vertragsbeginn möglich. EU-Roaming und die freenet Hotspot Flat sind ebenfalls enthalten. Alle Details des Tarifs schauen wir uns nachfolgend an.

Tarifdetails Green LTE 50 GB Vodafone mit 55 % Rabatt

50 GB LTE-Datenvolumen (mit bis zu 100 Mbit/s, danach 64 kbit/s)

LTE-Datenvolumen (mit bis zu 100 Mbit/s, danach 64 kbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

freenet Hotspot Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn möglich (bis zum 03. Mai 2022)

Grundgebühr: 22,22 € pro Monat statt 49,99 €

pro Monat statt 49,99 € Anschlusspreis 0,00 € statt 29,99 € (gegen SMS)

Der Anschlusspreis ist gegen eine SMS frei. Der Kunde muss dafür innerhalb von 2 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Inhalt “AG Online” an die 22240 senden, und zwar von der neuen SIM-Karte aus. Die Kündigung sollte man sich zudem rechtzeitig vormerken, denn nach 24 Monaten wird der Tarif teurer.

