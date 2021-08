Ted Lasso ist für Apple TV+ ein Erfolg

Das Marketing rund um Ted Lasso hat sich ausgezahlt und es war sicher auch nicht schlecht, dass die Serie den ein oder anderen Preis einheimsen konnte. Laut Apple legte die Serie am ersten Wochenende mehrere Rekorde bei TV+ hin.

Konkrete Zahlen nannte man nicht, aber die erste Folge der zweiten Staffel war so beliebt wie keine andere bisher. Und das hatte auch einen positiven Effekt auf die anderen Serien, da allgemein mehr am Wochenende gestreamt wurde.

Ted Lasso lockt neue Nutzer an

Doch entscheidend ist eine andere Zahl: Im Vergleich zur Vorwoche konnte man 50 Prozent mehr neue Nutzer begrüßen. Da haben sich also einige für ein Abo bei TV+ entschieden, die noch keins (oder es vielleicht schon pausiert) hatten.

Neue Folgen von Ted Lasso kommen wöchentlich, ihr habt also vielleicht schon die zweite Folge der zweiten Staffel gesehen. Jeden Freitag kommt eine neue Folge und das Finale von Ted Lasso wird dann am 8. Oktober ausgestrahlt.

Apple hat weiterhin ein sehr kleines Angebot an Serien und Filmen bei TV+ und es benötigt genau solche Serien, um den Dienst zu pushen. Eine reicht aber nicht und ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch so tut.

