Telekom: Kundenwachstum in allen Bereichen

Die Deutsche Telekom hat ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2023 mehrfach angehoben und letztlich erreicht. Unter anderem gab es ein Kundenwachstum in allen Bereichen.

Der Konzernumsatz stieg organisch um 0,6 Prozent auf 112 Milliarden Euro, mit einem positiven Wachstum der Service-Umsätze um 3,6 Prozent auf 92,9 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 4,0 Prozent auf 40,5 Milliarden Euro und der Free Cash-Flow AL um 40,7 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro.

Der Konzernüberschuss lag bei 17,8 Milliarden Euro, getrieben durch den Verkauf der Mehrheit am Funkturmgeschäft GD Towers. Für 2024 plant die Telekom, diese Erfolge mit einem Dividendenvorschlag von 77 Cent je Aktie und einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro weiter auszubauen.

Kundenwachstum vor allem im Mobilfunk

Auf dem deutschen Markt verzeichnete die Telekom in allen Bereichen ein positives Kundenwachstum, insbesondere im Mobilfunk mit einem Plus von 1,2 Millionen Vertragskunden und im Festnetz mit einem Zuwachs von mehr als 300.000 Breitbandkunden.

Der Gesamtumsatz des operativen Segments Deutschland stieg um 2,8 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro. In den USA erzielte T-Mobile US mit einem Plus von 5,7 Millionen Vertragskunden im Jahr 2023 ein branchenführendes Wachstum und erwartet für 2024 eine weitere positive Entwicklung.

Das Segment Europa verzeichnet seit sechs Jahren ein kontinuierliches organisches Gewinnwachstum mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA AL um 2,8 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Im Systemgeschäft T-Systems stieg der Umsatz im Gesamtjahr um 5,3 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, während der Auftragseingang im Jahr 2023 organisch um 4,9 Prozent zurückging, im vierten Quartal aber um 20,1 Prozent zulegte.

