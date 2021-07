Telekom MagentaTV Entertain hat TVNOW PREMIUM und Disney+ inklusive

Die Telekom Deutschland hat heute MagentaTV Entertain angekündigt. Ab dem 3. August 2021 bietet man damit einen neuen „Komplett-Tarif“ an.

MagentaTV Entertain kombiniert als Komplettpaket Fernsehen von MagentaTV mit der „Megathek“ und den Streaming-Angeboten Disney+ und TVNOW PREMIUM. Für 12 Euro monatlich, statt 23,98 Euro bei Buchung der Einzelkomponenten, erhalten Telekom Festnetz-Kunden und Kunden ohne Telekom-Internetanschluss den Tarif. Ab dem 13. Monat betragen die monatlichen Kosten dann 15 Euro.

Auch alle MagentaTV-Bestandskunden sollen von dem Preisvorteil profitieren, für z.B. 2 Euro mehr in den ersten 12 Monaten gegenüber dem Tarif MagentaTV Smart erhält der Kunde zusätzlich Disney+ inklusive.

Auf dem Fernseher ist MagentaTV Entertain als Komplettangebot mit dem Media Receiver, MagentaTV Stick, Apple TV 4K, MagentaTV Box oder via App auf den Samsung Smart TV-Modellen (ab Modelljahr 2017) oder Android TV von Sony und Philips (ab Android OS Version 7) nutzbar. Daneben ist MagentaTV Entertain auf dem Smartphone oder Tablet via App (Android, iOS) und per Browser verfügbar.

