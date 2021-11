Telekommunikationsgesetz: Das ist ab Dezember 2021 neu

Mobilfunknetztest 2021: Die Telekom holt den ersten Platz

Die Ergebnisse eines neuen Mobilfunknetztests sind da. Diesen hat das Fachmagazin connect gemeinsam mit dem Infrastruktur- und Benchmarkingdienstleister „umlaut“ durchgeführt. Die Unternehmen ermittelten erneut, welche Netzbetreiber in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz die Nase vorn haben. Nehmen wir die…30. November 2021 JETZT LESEN →