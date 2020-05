Tesla: Neues Spiel via Software-Update

Tesla hat damit begonnen Version 2020.20 zu verteilen und die neue Version kommt mit einigen Neuerungen daher. Zum Beispiel der Option, dass man im Theater-Modus die Wiedergabe über das Lenkrad steuern kann.

Tesla: Fallout Shelter wird verteilt

Die große Neuerung ist jedoch ein Spiel, welches bereits angekündigt wurde und nun verteilt wird. Fallout Shelter. Der Fallout-Ableger war vor ein paar Jahren sehr beliebt bei Smartphones und kann nun in den Autos von Tesla gespielt werden.

Wie immer gilt, dass man die Spiele nur dann spielen kann, wenn das Auto parkt. Es ist also als Zeitvertreib am Supercharger gedacht. Wie Electrek berichtet, wird Version 2020.20 ab sofort für „early access owners“ verteilt. In den nächsten Tagen und Wochen wird das Update dann aber bei allen ankommen.

Fallout Shelter kann übrigens nicht mit einem Xbox-Controller gesteuert werden (was bei anderen Spielen möglich ist). Man muss also auf das Display tippen, was vielleicht nicht ganz so optimal ist. Da würde ich vermutlich eher die Smartphone-Version von Fallout spielen, die ich bequem in der Hand halten kann.

Es ist aber schön zu sehen, dass das Multimedia-Angebot ausgebaut wird.

