Tesla feiert Rekord: Alle Erwartungen weit übertroffen

Tesla hat im ersten Quartal 2021 so viele Autos ausgeliefert, wie nie zuvor. Und das, obwohl die Nachfrage nach Autos im ersten Quartal gerne rückläufig ist.

Insgesamt konnte Tesla genau 184.800 Elektroautos ausliefern und 180.338 produzieren. Das ist schon weit über den Erwartungen der meisten Analysten, doch es wurden davon nur 2.200 Einheiten vom Model S und X ausgeliefert und sogar keine produziert. Hier hat Tesla bis zum Refresh auf Pause gedrückt.

Tesla konnte also ohne die Spitzenmodelle um 2 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal und 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal wachsen. Laut Tesla liegt das auch am schnellen Erfolg des Model Y in China. Bei uns wird das Model Y noch nicht ausgeliefert, das dauert noch bis Sommer.

Leider gilt die Zahl von 182.780 ausgelieferten Einheiten beim Model 3 und Model Y für beide Modelle und Tesla nennt keine konkreten Zahlen. Mich hätte interessiert, wann/ob das Model Y das Model 3 ablöst. Diese beiden Modelle sind aber der Fokus von Tesla und das zahlt sich derzeit voll aus.

Wie immer gibt es noch keine Geschäftszahlen von Tesla, die folgen erst in ein paar Tagen. Dennoch ein beeindruckender Rekord und die 250.000 wird man dann sicher auch knacken, wenn die Gigafactory in Deutschland produziert. Vielleicht knackt man 2021 jetzt sogar erstmals die Million bei Tesla.

