Tesla-Werk in Deutschland von Brandanschlag betroffen

Es gab am Dienstagmorgen einen Brandanschlag auf eine Stromanlage in der Nähe der Gigafactory von Tesla in Grünheide. Die Polizei geht laut MAZ davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Das Tesla-Werk steht seit dem Anschlag still.

Laut MAZ gestaltet sich der Einsatz aber schwieriger, als man gedacht hat, denn es gibt Hinweise auf verbuddelte Kampfmittel in der Nähe in einem Camp, in dem sich Aktivisten positioniert haben, die gegen das Tesla-Werk in Grünheide demonstrieren.

Es besteht bisher nur die Vermutung, dass die Aktivisten mit dem Brandanschlag zu tun haben, bestätigt ist das noch nicht, daher sollte man mit Aussagen aufpassen. Bisher ist auch nicht bestätigt, dass der Anschlag das Tesla-Werk lahmlegen sollte.

Der Brand an der Trafo-Station hat auch Auswirkungen auf das Umfeld, mehrere Gebiete sind ohne Strom. Polizei und Feuerwehr versuchen die Lage jetzt unter Kontrolle zu bekommen. Sobald es bestätigte Informationen gibt, reichen wir sie nach.

