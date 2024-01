The Last of Us Part 2: Entwickler kündigen offizielle Dokumentation an

Ich wusste dank The Last of Us: Part 2 Remastered schon, dass wir pünktlich zum Release des Spiels auch eine Dokumentation sehen, jetzt wurde diese aber auch ganz offiziell bestätigt. Sie nennt sich „Grounded II“ und erscheint am 19. Januar.

Einen Trailer gibt es auch schon, er zeigt ein paar Ausschnitte. Die Dokumentation war eigentlich schon früher geplant, immerhin wird das Spiel im Sommer schon vier Jahre alt. Doch die Pandemie sorgte dafür, dass sie fast eingestellt worden wäre.

Falls ihr euch jetzt fragt, warum „Grounded II“, es gibt auch „Grounded“, eine fast 1,5 Stunden lange Dokumentation zur Entstehung von The Last of Us. Kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, steht bisher aber noch auf meiner Liste für diese Woche.

Es mag überflüssig sein, aber an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr die beiden Teile kennen solltet, selbst im Trailer für „Grounded II“ wird ein Major-Spoiler erwähnt, der viele Fans verärgert hat. Das wird wohl auch ein großer Teil des Videos sein.

Stranger Things Staffel 5: Netflix gibt Startschuss für das große Finale Stranger Things ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien bei Netflix und wird mit der 5. Staffel ein Finale bekommen. Das soll dann ein echtes Highlight für die Serie werden […]14. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->