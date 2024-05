Samsung Galaxy Tab S9: Mai-Sicherheitsupdate veröffentlicht

In den letzten Monaten haben die Besitzer eines der drei Galaxy Tab-Tablets der neunten Generation einige größere und kleinere Software-Updates erhalten: Ende November wurde die Version 6.0 der One UI auf Basis von Android 14 veröffentlicht, im März folgte One UI 6.1 inklusive Galaxy AI, später das April-Sicherheitsupdate und nun das Mai-Sicherheitsupdate.

Mit insgesamt 45 behobenen Sicherheitslücken legt das Mai-Sicherheitsupdate erneut den Schwerpunkt auf die Sicherheit. Neue Funktionen erwähnt Samsung in den Release Notes nicht. Weitere Details und Informationen zum Update finden sich im Android-Sicherheitsbericht Mai und auf der Samsung Mobile Security-Website.

Der Rollout des Mai-Sicherheitsupdates scheint nun Fahrt aufzunehmen und Samsung verteilt es auf breiter Front an seine Smartphones und Tablets, nachdem die Flaggschiffe Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra das Update bereits erhalten haben.

