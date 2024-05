GTA 6 kommt 2025: Rockstar mit Statement zum offiziellen Zeitraum

Rockstar kündigte GTA 6 letzten Dezember für 2025 an, doch seit dem gab es sehr viele Gerüchte rund um das Datum. Daher äußerte sich Take-Two (denen Rockstar Games gehört) letzte Woche und kündigte GTA 6 offiziell für den Herbst 2025 an.

GTA 6 dürfte also zwischen dem am 22. September und 20. Dezember 2025 auf den Markt kommen. Doch wie sicher ist das? Kurz vor Jahresende wäre es doch auch möglich, dass das Spiel in 2026 rutscht? Immerhin gab es da auch Gerüchte.

GTA 6: Man ist „sehr zuversichtlich“ mit Herbst

Das wird nicht passieren, denn in einem Gespräch mit CNBC hat sich Take-Two erneut geäußert und betont, dass man „sehr zuversichtlich“ sei. Sonst hätte man diesen Zeitraum nicht eingegrenzt. Klar, es können immer unerwartete Dinge bei der Entwicklung passieren, aber falls nicht, dann erscheint GTA 6 im Herbst 2025.

Bei so einem massiven Projekt, welches einen unglaublichen Einfluss auf ein ganzes Unternehmen und dessen weiteren Verlauf haben wird, könnte das bedeuten, dass sich GTA 6 schon jetzt in einem sehr guten Zustand befindet. Ich glaube nicht, dass man das behauptet und darauf hofft, dass in einem Jahr viele Dinge gefixt werden.

