The Last of Us: Remake soll PlayStation 5 voll ausreizen

Vor ein paar Wochen gab es einen ausführlichen Bericht, der sich mit Sony und den Entwicklerteams der PlayStation-Sparte beschäftigte. Dort wurde so nebenbei auch erwähnt, dass Sony wohl ein Remake von The Last of Us geplant hat.

Einige haben vermutet, dass man die Remastered-Version einfach nur etwas optimiert und dann erneut zur Kasse bittet. Doch laut Gamereactor ist deutlich mehr geplant, denn das neue TLOU-Remake soll die PlayStation 5 ausreizen.

Die Entwickler werden das Spiel wohl neu entwickeln und dabei die Engine von The Last of Us 2 ausreizen, die so ziemlich alles aus der PlayStation 4 herausgeholt und noch ein bisschen Luft nach oben hat. Es soll also verdammt gut aussehen.

Außerdem ist davon die Rede, dass auch andere „Dinge“ der PlayStation 5 genutzt werden, womit man vermutlich den neuen DualSense Controller und das haptische Feedback und die adaptiven Trigger anspricht. Der Controller könnte wirklich zur Atmosphäre beitragen, das merkt man bei aktuellen Spielen wie Returnal.

The Last of Us 2 hat mir sehr gut gefallen, allerdings habe ich den ersten Teil aus Zeitgründen übersprungen. Ich habe schon oft überlegt, ob ich es nachhole, aber mit Blick auf ein Remake werde ich dann definitiv die neue PS5-Version abwarten.

