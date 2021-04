The Last of Us: Remake für die PlayStation 5 könnte kommen

Wir haben diese Woche berichtet, dass Sony den Fokus auf die großen Studios legt und kleine PlayStation-Teams kaum noch eine Chance haben. Doch der Post von Bloomberg enthielt noch ein interessantes Detail bezüglich The Last of Us.

Demnach soll Sony nämlich an einem Remake für die PlayStation 5 arbeiten. Es ist noch unklar, wie und wann es kommt und Sony selbst hat es auch nicht bestätigt. Doch mit dem Erfolg von The Last of Us 2 wäre so ein Remake sicher gut.

Ich habe mich, trotz Remastered-Version, gegen The Last of Us entschieden, als The Last of Us 2 kam. Grund war ehrlich gesagt die Grafik. Doch ein Remake für die PlayStation 5 mit aktueller Next-Gen-Grafik wäre für mich ein Grund das Spiel doch noch zu spielen – und Sony könnte es danach als Bundle verkaufen.

Wenn ich über The Last of Us 2 spreche, höre ich immer wieder Meinungen, dass der erste Part besser war. Und falls irgendwann vielleicht wirklich mal ein The Last of Us 3 für die PlayStation 5 kommen sollte, dann wäre es sicher gut, wenn man ein Remake von Part 1 und einen überarbeiteten Part 2 für die Konsole parat hätte.

