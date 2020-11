Tomb Raider Reloaded für Android und iOS kommt 2021

2021 wird es mit Tomb Raider Reloaded ein neues Spiel für mobile Geräte (sprich Android und iOS) geben. Der neue Teil der Reihe wurde diese Woche offiziell von Square Enix bestätigt, entwickelt wird er von Square Enix London Mobile.

Ein Datum haben wir noch nicht, aber eine erste Grafik und einen kurzen Teaser, die uns zeigen, in welche Richtung der Stil von diesem Teil gehen wird. Tomb Raider Reloaded soll „free to play“ sein, man darf also mit In-App-Käufen rechnen.

Square Enix hat übrigens Erfahrung mit mobilen Spielen der Reihe und mit Lara Croft Go gab es damals sogar einen richtig guten Titel. Mal schauen, was uns bei Tomb Raider Realoaded erwarten wird, wir halten euch auf dem Laufenden.

