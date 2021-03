Too Good to Go: Netto startet im gesamten Vertriebsgebiet

Nach erfolgreichem Test in ausgewählten Netto-Märkten (mit dem Scottie) weitet der Lebensmittelhändler die im letzten Jahr gestartete Kooperation mit dem Netzwerk „Too Good To Go“ auf das gesamte Vertriebsgebiet aus.

Ab dem 3. Mai 2021 werden alle Netto-Filialen in der „Too Good To Go“-App freigeschaltet sein. Jeden Abend sollen dort ab ca. 20 Uhr Tüten mit Lebensmitteln aus dem Netto-Sortiment angeboten werden.

In diesen befinden sich täglich variierende, übrig gebliebene Lebensmittel aus allen Bereichen des Marktes wie Molkereiprodukte, Wurst oder Obst und Gemüse. Die Tüte muss wie üblich über die „Too Good To Go“-App reserviert und bezahlt werden und kann dann für einen Betrag von 3,90 Euro in dem jeweiligen Markt abgeholt werden.

Too Good To Go ist in 11 europäischen Ländern aktiv. Restaurants, Supermärkte, Bäckereien, Cafés, Hotels und andere Betriebe können ihre überproduzierten Speisen in der App verkaufen, Kunden können diese Lebensmittel zu einem reduzierten Preis abholen.

