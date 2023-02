Uber: Neue Funktion ermöglicht das Buchen von Fahrten für andere

Uber führt ab sofort eine neue Funktion ein. Diese ermöglicht es, eine Fahrt für jemand anderen zu buchen, auch wenn dieser die Uber-App nicht hat.

Die Funktion wird schrittweise allen Nutzern in Deutschland zur Verfügung gestellt. So funktioniert es: Der Nutzer wählt in seiner Uber-App den Abhol- und Zielort aus und gibt an, dass diese Fahrt für jemanden anders ist. In der Folge kann dieser einen Kontakt aus dem Adressbuch seines Smartphones wählen oder einen neuen Fahrgast anlegen und die Fahrt bestellen.

Bekannter Ablauf bei der Buchung

Wie gewohnt, sieht der Nutzer den Preis bereits vor der Buchung in der Uber-App. Dieser ändert sich auch im Fall einer längeren Fahrzeit oder bei Stau nicht. Bucht der Nutzer eine Fahrt in einem klassischen Taxi, wird diese anhand des lokal geltenden Taxitarifs abgerechnet. In diesem Fall zeigt die App eine geschätzte Preisspanne an.

Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt über die Uber-App mit der vom Kontoinhaber gewählten Zahlungsmethode, z. B. Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay.

Der Kontoinhaber kann die Fahrt in seiner App verfolgen. Die Person, für die die Fahrt bestellt wurde, erhält Informationen wie die erwartete Wartezeit, das Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs und das Automodell per Textnachricht.

In Deutschland kooperiert Uber ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Taxi- und Mietwagenunternehmen. Die Fahrer sind bei diesen Unternehmen angestellt und besitzen alle einen Personenbeförderungsschein.

Zuletzt hatte Uber eine neue Funktion für das Reservieren von Fahrten gestartet.

