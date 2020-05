Ubisoft verklagt Google und Apple

Ubisoft besitzt ein populäres und mobiles Spiel namens „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“. Vor ein paar Monaten landete das Spiel „Area F2“ von Qookka Games in den Stores von Google und Apple und das sei laut Ubisoft eine Kopie.

Daher hat Ubisoft den Kontakt mit Google und Apple aufgenommen und die beiden Unternehmen gebeten, das Spiel aus den Stores zu entfernen. Diese kamen dieser Bitte aber nicht nach und daher wurde laut Bloomberg eine Klage eingereicht.

-->

Vermutlich geht Ubisoft den Weg über Google und Apple, weil es schwierig ist an die Entwickler, die zu Alibaba gehören, heranzukommen. In China dürfte das mit einer Klage für den Klau von geistigem Eigentum nicht so leicht sein.

Area F2 hat übrigens zahlreiche Bewertungen in den jeweiligen Stores und diese sind auch durchaus positiv. Viele Nutzer merken aber auch an, dass es eine Kopie von Tom Clancy ist, wobei es nicht ungewöhnlich ist, sich an populären Spielen zu orientieren. Die Frage ist nur: Ab wann ist es eine 1:1-Kopie?

Apple: Neues iPad und iPad mini geplant Apple soll ein neues iPad mit 10,8 Zoll und ein neues iPad mini mit 8,5 bis 9 Zoll geplant haben. Die neuen iPads sollen entweder im zweiten Halbjahr 2020 oder im ersten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen. Das etwas…14. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->