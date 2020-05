Apple: Neues iPad und iPad mini geplant

Apple soll ein neues iPad mit 10,8 Zoll und ein neues iPad mini mit 8,5 bis 9 Zoll geplant haben. Die neuen iPads sollen entweder im zweiten Halbjahr 2020 oder im ersten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen. Das etwas größere Displaybei beiden iPads spricht für ein neues Design mit dünneren Displayrändern.

Das aktuelle iPad kommt auf 10,2 Zoll und das iPad mini kommt auf 7,9 Zoll. Es soll sich aber in beiden Fällen um eher günstigere iPads handeln, wir werden also kein iPad Pro mini mit 9 Zoll sehen. Das kleine iPad wurde lange von Apple ignoriert, nun scheint es aber wieder in den Fokus gerückt zu sein.

-->

Quelle für diese Meldung ist der sehr zuverlässige Ming-Chi Kuo, der auch davon spricht, dass die AR-Brille von Apple frühestens 2022 auf den Markt kommen wird. Es stand mal lange Zeit ein Release in diesem Jahr im Raum, aber das Projekt wurde wohl verschoben – Kuo ist nicht die einzige Quelle, die das behauptet.

Apple AirPods Studio: Neue Details zum Kopfhörer Apple soll seit Jahren an einem Over-Ear-Kopfhörer arbeiten, den wir 2020 endlich sehen werden. Seit ein paar Tagen steht „AirPods Studio“ als Name im Raum. Nun gibt es neue Details, Apple soll unter anderem eine Funktion eingebaut haben, die erkennt,…12. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->