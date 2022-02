Uncharted ist auch als Film erfolgreich

Die Uncharted-Spiele sind eine sehr beliebte Reihe für die PlayStation und vor allem Uncharted 4 ist einer der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre. Daher hat Sony die Marke auch als Film auf die große Leinwand gepackt und feiert damit Erfolge.

Weitere Uncharted-Filme wären denkbar

Sowohl in den USA als auch global kommt Uncharted gut an und gehört in den USA beispielsweise zu den vier größten Filmstarts, wenn es um Filme geht, die ein Spiel als Vorlage nutzen. Und Sony wird vermutlich weiter auf Uncharted aufbauen.

Gegenüber Deadline hat man Uncharted als neues „New Hit Movie Franchise“ für Sony bezeichnet und der Film hat schon am ersten Wochenende die Kosten für die Produktion reingeholt. Sony Pictures hat derzeit ein gutes Händchen für Filme.

Kritiken waren am Anfang sehr skeptisch

Dabei war der Erfolg von Uncharted nicht klar. Zum einen haben wir noch eine Pandemie und die Menschen gehen noch nicht wie früher ins Kino, und die Kritiken waren im Vorfeld gar nicht mal so positiv – teilweise sogar sehr vernichtend.

Das interessiert die Zuschauer:innen aber nicht, denn bei Metacritic und IMDb kommt Uncharted auf über 6,5 Punkte. Das ist keine Glanzleistung, aber deutlich besser als der Durchschnitt der Kritiken. Filme und Spiele sind am Ende des Tages also wie immer eine super subjektive Sache, die man nicht objektiv „testen“ kann.

Uncharted Trailer (Deutsch)

Uncharted Trailer (Englisch)

