VanMoof S3 & X3: Hohe Nachfrage nach E-Bikes in Deutschland

VanMoof präsentierte am 21. April eine neue Generation der E-Bikes und schickte das VanMoof S3 und VanMoof X3 ins Rennen. Heute gab man bekannt, dass sich VanMoof nun 12,5 Millionen Euro von Balderton Capital (einem Unternehmen für Risikokapital) gesichert hat und weiter wachsen möchte.

Im Rahmen der Ankündigung gab man auch bekannt, dass die neuen E-Bikes gut ankommen und in den ersten 24 Stunden bereits 4.500 Modelle bestellt wurden. Insgesamt sind es mittlerweile knapp 10.000 Einheiten und vor allem bei uns in Deutschland scheint VanMoof aktuell beliebt zu sein.

Über 40 Prozent, also über 4.000 Einheiten, wurden in Deutschland bestellt, was außerdem einer Steigerung von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (da gab es allerdings keine neue Generation) entspricht. Ziel ist es „die nächste Milliarde für E-Bikes zu gewinnen“ – der Markt für E-Bikes wächst aktuell.

