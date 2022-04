Verimi-App bringt digitalen Führerschein auf das Smartphone

Die Verimi-App wurde bereits im Februar zum „ID-Wallet“ für den digitalen Personalausweis und das EU COVID-Zertifikat auf dem Smartphone. Nun ist auch der Führerschein an der Reihe.

Der digitale Führerschein landet mit dem neuesten Update in der Verimi-App. Ab sofort können User ihren Führerschein in ihrem Verimi-Wallet hinterlegen. Über die neue Übersicht zuletzt genutzter Aktivitäten auf dem Startbildschirm gelangen die Nutzer der App zudem schneller zu den meistgenutzten Partnern.

Was erstmal ganz nett klingt, ist in der Praxis noch nicht ganz so nützlich. Denn der digitale Führerschein muss von Diensten, die an Verimi angeschlossen sind, auch abgefragt werden, damit er überhaupt nutzbar ist. Das könnte bei Carsharing-Diensten oder auch Leihwagenfirmen möglich sein. Bei einer üblichen Verkehrskontrolle nützt euch das logischerweise nichts.

Nutzer erreichen ihr Verimi-Wallet per Web oder per App. Ihre Ausweisdaten verifizieren User mittels aller gängigen Methoden direkt bei Verimi ohne weitere Apps. Oder sie identifizieren sich mit Verimi während ihrer Transaktionen bei den angebundenen Partnern.

Das ID-Wallet und seine Verwendung sind für die Nutzer kostenfrei.

