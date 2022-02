Verimi-App bringt Personalausweis, Führerschein und EU COVID-Zertifikate auf das Smartphone

Die Verimi-App wird zum „ID-Wallet“ für den digitalen Personalausweis, den Führerschein und das EU COVID-Zertifikate auf dem Smartphone.

Im Alltag soll es somit ausreichen, für den 2G-Nachweis, den Screen der Verimi-App zu zeigen. Eine ähnliche Funktion hatte kürzlich erst die Luca-App vorgestellt. Auch beim digitalen Onboarding, z. B. bei Banken, Versicherungen oder in der Mobilität, können Nutzer ihre einmal in der Verimi-App hinterlegten Nachweise und Ausweisdaten übermitteln. Verimi Pay bietet zudem Bezahl-Services eingebettet in die Anwendungsfälle.

Nutzer erreichen ihr Verimi-Wallet per Web oder per App. Ihre Ausweisdaten verifizieren User mittels aller gängigen Methoden direkt bei Verimi ohne weitere Apps. Oder sie identifizieren sich mit Verimi während ihrer Transaktionen bei den angebundenen Partnern. Auf Wunsch können die Nutzer die Übereinstimmung von EU COVID-Zertifikatsinhaber mit ihren Ausweisdaten „ausdrücklich und selbstbestimmt“ bestätigen.

Das ID-Wallet und seine Verwendung sind für die Nutzer kostenfrei. Das erste Update ist bereits in den App-Stores verfügbar, weitere Ergänzungen sollen in den kommenden Wochen folgen.

