Vodafone CallYa: Insgesamt 18 GB Extra-Datenvolumen kostenfrei

Ab sofort verpasst Vodafone verschiedenen CallYa Prepaid-Tarifen für einen begrenzten Zeitraum mehr Datenvolumen ohne Extrakosten.

Ab dem heutigen 7. März 2022 erhalten die Tarife CallYa Allnet Flat S, CallYa Allnet Flat M und CallYa Digital Extra-Datenvolumen ohne Zusatzkosten. Die Promo-Aktion läuft nach aktuellem Stand bis zum 18. April 2022. Das zusätzliche Datenvolumen bekommen Kunden der Tarife für die ersten sechs Monate der Nutzung, es gibt also 6 mal 3 GB Datenvolumen (= 18 GB) ohne Zusatzkosten on top.

Die Kunden erhalten die zusätzlichen 3 GB bei den ersten Bezahlungen ihres Tarif-Basispreises. Den letzten Bonus können sie am 18. Oktober 2022 bekommen. Das Bonus-Volumen kann jeweils 28 Tage lang genutzt werden, danach verfällt es. Der Datenbonus von 3 GB pro Monat gilt in Deutschland und in allen EU-Ländern sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

Unter den Teilnehmern der Aktion verlost Vodafone zudem 10 5G-fähige OPPO-A54-Smartphones. Um teilzunehmen, müssen Kunden mindestens 18 Jahre alt sein und den Basispreis des Tarifs bis zum 1. Mai 2022 mindestens einmal aufladen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

