Vodafone erreicht 5 Gbit/s in 6-GHz-Tests

Vodafone hat in Madrid erfolgreich Tests mit hohen Frequenzen im 6-GHz-Spektrum durchgeführt.

Die Vodafone-Ingenieure erreichten beeindruckende Download-Geschwindigkeiten von bis zu fünf Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) – doppelt so schnell wie die heutigen Netze. Dies ist laut Vodafone von entscheidender Bedeutung, da etwa 75 Prozent des mobilen Datenverkehrs in Innenräumen, zu Hause, im Büro und an öffentlichen Orten stattfindet.

Vodafone verwendet speziell angepasste Smartphones, was zeigt, dass diese hohen Frequenzen für den Mobilfunk geeignet sind. Die endgültige Nutzung des 6-GHz-Bandes für den Mobilfunk hängt jedoch von den Entscheidungen der Weltfunkkonferenz im nächsten Monat ab.

In relativ modernen Büros mit Glas-Fassaden wurden Innenraum-Geschwindigkeiten von rund 2 Gbit/s gemessen, während in anderen öffentlichen Gebäuden in einer Entfernung von bis zu 550 Metern Geschwindigkeiten von rund 0,5 Gbit/s gemessen wurden.

Die Tests haben gezeigt, dass die Technologie das Potenzial hat, eine Abdeckung zu bieten, die mit der heutiger 5G-Netze vergleichbar ist. Das 6-GHz-Band könnte kosteneffizient an bestehenden Mobilfunkstandorten eingesetzt werden, um die Kapazität zu erhöhen, wenn die derzeitige Bandbreite erschöpft ist.

Vodafone präsentiert diese Ergebnisse im Vorfeld der Weltfunkkonferenz, auf der über die künftige Nutzung des 6-GHz-Bandes entschieden wird. Vodafone und andere Mobilfunkbetreiber setzen sich dafür ein, dass das obere 6-GHz-Band für die internationale mobile Telekommunikation (IMT) zugewiesen wird, um die Harmonisierung von 5G-Diensten in verschiedenen Regionen zu fördern.

