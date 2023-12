Volkswagen setzt wieder auf „echte Knöpfe“

Die Konzeptbilder des VW ID.2, die Volkswagen im Frühjahr veröffentlichte, zeigten einen Innenraum mit echten Knöpfen, die beleuchtet waren. Das wird laut Darius Watola in Zukunft bei allen neuen Autos von Volkswagen so sein, dies hat der VW-Designer im Gespräch mit Autocar verraten. Zu viel Touch war also klar ein Fehler.

Es wird aber eine Weile dauern, bis die Entscheidungen wieder rückgängig gemacht werden, das passiert jetzt nach und nach. Erst kommt die Beleuchtung, dann gibt es richtige Tasten beim Lenkrad und dann kommen auch die Tasten in der Mitte.

Volkswagen setzt auf „weiche Materialien“

Volkswagen will aber nicht nur diesen Kritikpunkt angehen, auch beim Material will man wieder hochwertiger sein und hat das Feedback der Kunden gehört. Es gibt kein hartes Plastik, kein Leder und kein Chrom mehr, nur noch weiches Material.

Der Konzern setzt dabei auf aufgeschäumtes Plastik und vor allem auf weiche Stoffe, wie auch Alcantara. Toucheingaben bleiben übrigens erhalten, ein großes Display in der Mitte ist in der heutigen Zeit normal. Es geht hier eher um Knöpfe und Bedienelemente, da wird Volkswagen wieder zurück zum alten Standard kehren.

Finde ich gut, denn so sehr ich die Touchscreens in der Mitte mag, die dürften gerne groß und bunt sein, ein paar Knöpfe sind nicht schlecht. Das kann man im Alltag besser bedienen und das sollte immer das Ziel bei der Sicherheit im Auto sein.

VW ID.2 kommt als SUV: Volkswagen kündigt neues Elektroauto an Es hat sich bereits angedeutet, dass wir den VW ID.3 und den kommenden VW ID.2 langfristig als SUV-Version sehen werden und eine davon hat Volkswagen heute das erste Mal angekündigt, […]14. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->