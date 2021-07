Das kostet der Volvo C40 Recharge in Deutschland

Der Vorverkauf für den Volvo C40 Recharge Pure Electric ist angelaufen, wobei der Zusatz im Gegensatz zum Volvo XC40 Recharge Pure Electric überflüssig ist, denn dieses Modell wird es bei Volvo erstmals nur als Elektroauto geben.

Volvo C40 vorerst nur als Top-Version

In den letzten Wochen wurden bereits Preise für andere Länder kommuniziert und nun haben wir auch den Preis für Deutschland: Es geht bei 57.890 Euro los. Die Coupé-Version des XC40 kostet also 1640 Euro mehr in der Basis.

Angekündigt wurde der Volvo C40 Recharge im März und es ist die gleiche Basis wie beim Volvo XC40 Recharge und Polestar 2, es gibt also einen Dual-Motor mit jeweils 150 kW (400+ PS) und 420 km Reichweite (78 kWh Akku).

Aktuell wird übrigens die „First Edition“ verkauft, die (wenn ich das richtig sehe) die Ausstattung des Pro-Pakets enthält, was beim XC40 über 5.000 Euro kostet. Klickt euch aber gerne selbst durch den neuen Konfigurator bei Volvo.

Der Polestar 2 wurde mittlerweile übrigens um weitere Versionen ergänzt, das wird bei Volvo sicher auch in den kommenden Monaten beim elektrischen XC40 und C40 passieren. Bisher gibt es in beiden Fällen nur die Top-Version.

Optisch gefällt mir der Volvo C40 besser als der XO40, er wirkt von außen etwas moderner (subjektive Sicht, klar). Nur leider hat man den Innenraum hier noch nicht überarbeitet, der könnte auch etwas moderner bei Volvo werden.

