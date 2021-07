Volvo: Neues Elektro-Flaggschiff wird nicht XC90 heißen

Volvo hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass der größte uns beste SUV im Lineup kommendes Jahr elektrisch wird. Nach dem Volvo XC40 Recharge haben viel mit einem Volvo XC90 Recharge gerechnet, doch das wird nicht passieren.

Der neue Elektro-SUV, der einen Neuanfang für Volvo darstellt und diese Woche als Konzept gezeigt wurde, bekommt einen komplett neuen Namen. Die Zeiten mit den Buchstaben, an die man dann eine Zahl hängt, sind bei Volvo vorbei.

Gegenüber Automotive News Europa wollte Volvo aber noch nicht verraten wie der neue Elektro-SUV heißen wird, aber der neue Name soll zeigen, dass es ab 2022 so richtig losgeht und ein „XC90 Recharge“ hätte da laut Volvo nicht gepasst.

Polestar, die Untermarke von Volvo, nutzt übrigens einfach nur Zahlen. Da steht für 2022 der Polestar 3 als Elektro-SUV an. Volvo mag es auch simpel, vielleicht wird man also ebenfalls in diese Richtung (Volvo 1, Volvo 2, …) gehen.

