Volvo EM90: Elektroauto wird neues „Raumwunder“ der Marke

Volvo baut das Portfolio an Elektroautos aus und es ist, Trommelwirbel, wirklich mal kein neuer SUV. Ja, man glaubt es kaum, aber mit dem Volvo EM90 steht das erste Elektroauto an, welches eine andere Kategorie bedient, es ist ein „Premium-Van“.

Die schwedische Marke spricht beim Volvo EM90 von einem „Raumwunder“ und gibt an, dass Mehrzweckfahrzeuge (MPV) immer beliebter werden. Vor allem in China sind sie erfolgreich, daher startet der Volvo EM90 auch exklusiv in China.

Die Weltpremiere des Volvo EM90 fand am Sonntag in Schanghai statt, dort kann man den Van auch ab sofort vorbestellen. Wir haben bisher aber noch keinen Preis und kein Datum für Deutschland, die Details dürfte es erst nächstes Jahr geben.

Eckdaten? Es gibt 200 kW (272 PS), womit man die 100 km/h in 8,3 Sekunden erreicht und einen Akku mit 116 kWh, der für 738 Kilometern reicht. Wichtig an der Stelle: Gemessen im CLTC-Testzyklus, da kann man also einige Kilometer abziehen.

Von 10 auf 80 Prozent wird in ca. 30 Minuten geladen, konkreter wird Volvo aber nicht. Dazu kommen Extras wie 5G, zahlreiche Kameras, alle nötigen Sensoren, ein 15,4 Zoll großes Display, 3D-Sound mit bis zu 21 Lautsprechern und vieles mehr.

Das ist ein „Luxus-Van“ von Volvo, so positioniert man diesen, es ist also kein Auto für den Massenmarkt. Doch Volvo erweitert endlich mal das Portfolio und stellt sich breiter auf, was ich schön finde. Bisher lag der Fokus etwas zu stark auf SUVs.

Volvo EM90: Erster Eindruck im Video

Volvo EM90: Erstes Marketingvideo

