Vorbestellungen: Samsung Galaxy-S23-Serie beliebter als die Galaxy-S22-Serie

Samsung feiert heute den offiziellen Verkaufsstart der neuen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S23-Serie und verzeichnet nach eigenen Angaben eine große Zahl an Vorbestellungen.

Schaut man rein auf die Vorbestellungen, so ist die Samsung Galaxy-S23-Serie beliebter als die Galaxy-S22-Serie. In diesem Jahr waren die Vorbestellungen im Vergleich zum Vorgängermodell laut Samsung noch höher als im Vergleich von S21/S22-Serie. So ließ das Unternehmen heute wissen:

Bereits im vergangenen Jahr war die Galaxy S22-Serie ein großer Erfolg, mit mehr als doppelt so vielen Vorbestellungen wie bei der Galaxy S21-Serie innerhalb der ersten Woche. In diesem Jahr waren die Vorbestellungen im Vergleich zum Vorgängermodell noch höher.

Auch interessant: Rund 65 % der Kunden entschieden sich dabei für das Top-Modell Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung verlängert Vorbestelleraktionen

Zum Verkaufsstart in Deutschland hat Samsung einige Vorbestelleraktionen verlängert: Vom 17. Februar bis 6. März 2023 können Kunden nach wie vor ihre alten Geräte per „trade-in“ bis zu einem Ankaufswert von 700 € eintauschen und erhalten zusätzlich eine Tauschprämie von bis zu 150 €. Kunden ohne Tauschgerät erhalten bei der Vorbestellung eine Galaxy Watch4 (BT | 44 mm | Black) dazu.

Samsung Galaxy-S23-Serie bei Amazon →

Video: Samsung Galaxy S23 im Test

