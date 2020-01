VW Golf R wird elektrisch: Volkswagen zeigt ein Konzept

Volkswagen wird im Sommer die R-Version vom VW Golf 8 zeigen, doch bevor es soweit ist, gibt es „einen Blick in die Zukunft“. Volkswagen besucht das Ice Race in Zell am See mit einigen Autos, darunter auch dem neuen T-Roc R. Aber es wird auch Konzeptfahrzeuge geben, darunter einen elektrischen Golf R.

Es handelt sich bei diesem Golf R um einen rein elektrisch angetriebenen Golf, der als Konzept für die Zukunft dient. Volkswagen R will den elektrischen Golf am 1. und 2. Februar zeigen und er dient als Performance-Fahrzeug. Dieses Auto wird so nicht erhältlich sein und vermutlich auch nie ein Serienfahrzeug.

Elektrischer Golf R ist ein „Botschafter“

Der rein elektrische Golf R mit Dual-Motor soll uns nur zeigen, wohin die Reise im Motorsport bei Volkswagen gehen könnte. Das Unternehmen bezeichnet den Golf R mit E-Antrieb sogar als Botschafter für die R-Marke. Das zeigt, dass die Zukunft bei Volkswagen elektrisch ist, wobei der Golf 8 R ein Benziner sein wird.

Mal schauen, wie das mit den Sport-Brandings bei VW in Zukunft weitergeht, bei den ID-Modellen dürften wir zum Beispiel bald das GTX-Branding sehen. Der VW ID.3 GTX ist dann quasi sowas wie der elektrische VW Golf 8 GTI. Bleibt die R-Line in der elektrischen Zukunft von Volkswagen jedoch erhalten?

