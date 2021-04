VW ID.6: Volkswagen zeigt Elektroauto für China

Der Markt in China hat vielen deutschen Autoherstellern in den letzten Monaten den A* gerettet, denn er hat sich nicht nur schneller erholt, er wächst auch noch. Er dürfte in diesem Jahr sogar größer, als der komplette Markt in Europa sein.

VW ID.6 für China vorgestellt

Da wundert es nicht, dass zunehmend Modelle in China entwickelt und gebaut werden, teilweise dann auch exklusiv für den Markt in China. So wie der neue VW ID.6, der bis dato größte Elektro-SUV von Volkswagen (nutzt die MEB-Plattform).

-->

Es gibt den VW ID.6 Crozz und VW ID.6 X, die beide etwas anders aussehen. Den VW ID.4 bekommt man in China übrigens auch in diesen zwei Versionen. Der VW ID.6 ist ein Familienauto und kann mit bis zu 7 Plätzen bestellt werden.

Volkswagen wirbt mit 588 km Reichweite, nutzt dabei aber den Standard von China (NEDC), der wohl der weltweit schlechteste für einen realistischen Wert ist. Mit dem üblichen 77 kWh großen Akku dürften das ca. 400 km nach WLTP sein.

Neu ist die ca. 300 PS (225 kW) starke Top-Version mit zwei Elektromotoren, die wir beim Audi Q4 e-tron gesehen haben und bald beim VW ID.4 GTX sehen werden. Für so ein großes und schweres Auto benötigt man aber diese Power.

Volkswagen wollte noch keine Details für den globalen Markt nennen, der VW ID.6 könnte aber auch (wenn auch nicht so breit aufgestellt) nach Europa kommen. Man hat aber klar betont, dass China ein Wachstumsmarkt für Volkswagen ist.

Kommentar: Mein Fazit zum Audi e-tron Ich konnte mir in den letzten zwei Wochen den Audi e-tron anschauen und diesen im Alltag testen. Heute soll es ein persönliches Fazit zum Auto geben. Der Audi e-tron ist das erste Elektroauto von Audi. Das Modell wurde letztes Jahr…18. April 2021 JETZT LESEN →

-->