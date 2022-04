waipu.tv „Ostertainment“: 50 % Rabatt für 6 Monate

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet zu Ostern seine neuen Streaming-Deals an. Damit spart man immerhin 50 Prozent für sechs Monate.

Bei waipu.tv gibt es ab sofort die normalen TV-Pakete sowie die Bundles mit waipu.tv und Netflix ein halbes Jahr lang mit 50 Prozent Rabatt. Die Aktion gilt für die Pakete Comfort, Perfect Plus und Perfect Plus mit Netflix.

Ab sofort können Neukunden das Comfort-Paket zum Aktionspreis von 3,00 € pro Monat oder das Perfect Plus-Paket zum Preis von nur 6,50 € pro Monat oder die Perfect Plus mit Netflix-Pakete ab nur 9,75 € pro Monat für 6 Monate buchen.

waipu.tv „Ostertainment“ im Detail

Comfort

3,00 € statt 5,99 € pro Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

Perfect Plus

6,50 € statt 12,99 € pro Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

= jeden Monat 6,49 € sparen – fast 40 € in 6 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Basis

9,75 € statt 19,49 € pro Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

= jeden Monat 9,74 € sparen – fast 60 € in 6 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

12,25 € statt 24,49 € pro Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate

= jeden Monat 12,24 € sparen – über 70 € in 6 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

14,75 € statt 29,49 € pro Monat

50 % Ersparnis für 6 Monate*

= jeden Monat 14,74 € sparen – fast 90 € in 6 Monaten sparen

Das „Kleingedruckte“? Der Gutschein der Aktion gewährt einmalig 6 Monate lang 50 % Rabatt auf Comfort, Perfect Plus und Perfect Plus mit Netflix Basis, Standard oder Premium. Nach den 6 Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat zum Paketpreis von 5,99 € pro Monat für Comfort, 12,99 € pro Monat für Perfect Plus, 19,49 € pro Monat für Perfect Plus mit Netflix Basis, 24,49 € pro Monat für Perfect Plus mit Netflix Standard bzw. 29,49 € pro Monat für Perfect Plus mit Netflix Premium, sofern nicht vor Ende des sechsten Monats gekündigt wird.

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Es beinhaltet über 100 Free-TV-Sender in HD, 46 Pay-TV-Sender und über 10.000 Inhalten auf Abruf. Allen Perfect Plus-Kunden stehen die bekannten Komfort-Funktionen wie Aufnahmespeicher, Pause und Restart zur Verfügung, obendrein ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklusive.

