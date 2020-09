Waschmaschine und Trockner: Samsung und LG zeigen smarte Kombination

Es ist IFA und was wäre eine IFA ohne smarte Haushaltsgeräte, die mittlerweile zum Portfolio dazugehören. Samsung hat gestern die Waschmaschine WW9800T und den Waschtrockner DV8000T vorgestellt. Die beiden miteinander kommunizieren.

Heißt: Es gibt nicht nur Dinge wie ein KI-Bedienfeld und eine neue SchaumAktiv-Technologie, welche die Zugabe von Waschmittel minimieren soll, sondern auch eine Funktion namens „Auto Cycle Link“. Das bedeutet: Waschmaschine und Waschtrockner kommunizieren direkt über WLAN miteinander.

Der Trockner kann so direkt das Programm einstellen, welches zur Wäsche passt.

WashTower: LG mit 2-in-1-Lösung

LG hatte eine ähnliche Idee, jedoch mit einem anderen Ansatz. Man hat direkt den LG WashTower entwickelt, der beide Geräte als Einheit bietet. Damit ist er nicht ganz so hoch, wie eine gestapelte Lösung, bietet aber eben den Nachteil, dass man die beiden Modelle nicht nebeneinander (wie bei Samsung) stellen kann.

Auch hier wird natürlich das optimale Programm für die Wäsche vorbereitet, es gibt jedoch nur eine zentrale Steuereinheit in der Mitte von beiden Öffnungen. Wer die beiden Haushaltsgeräte sowieso stapeln möchte, für den könnte das vielleicht eine gute Lösung sein, ich würde Waschmaschine und Trockner aber eher trennen.

Der LG WashTower soll zunächst nur in den USA erhältlich sein und erst später in anderen Ländern, einen Preis haben wir aber noch nicht. Den gibt es auch bei Samsung noch nicht, doch da starten die beiden Modelle bald in Deutschland.

