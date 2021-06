Wasserdicht, sturzsicher, staubdicht: Neues Motorola defy vorgestellt

Realme GT im Test: Flaggschiff oder doch noch Mittelklasse?

Realme greift nun als eigene Marke in Europa an und mit dem Realme GT will man bekannt werden - daher gibt es auch einen extrem attraktiven Preis. Viele von euch werden Realme sicher kennen, einige aber eventuell auch noch als…15. Juni 2021 JETZT LESEN →