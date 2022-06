Wear OS 3.5: Samsung testet Update für die Galaxy Watch 4

Die Samsung Galaxy Watch 4 ist weiterhin die einzige Smartwatch mit Wear OS 3 und wir werden auch erst im zweiten Halbjahr weitere Modelle sehen. Sie kommt genau genommen mit Wear OS 3.2 daher – Samsung nennt es aber One UI Watch.

Wie bei den Smartphones rückt das OS von Google etwas in den Hintergrund und Samsung will es als „eigenes“ OS positionieren. Und da steht jetzt ein Update für die Samsung Galaxy Watch 4 an, welches sich allerdings noch in der Beta befindet.

-->

Samsung schickt Wear OS 3.5 in die Beta

One UI Watch 4.5 wird derzeit von Samsung mit ausgewählten Nutzern getestet und seit heute wissen wir, dass das Update etwa 796 MB groß ist und Wear OS 3.5 als Basis nutzt. Google scheint also eine neue Version für Herbst geplant zu haben.

Ich vermute mal, dass das die Basis für die Google Pixel Watch ist.

Der folgende Changelog von 9TO5Google sollte mit Vorsicht zu genießen sein, da es a) noch nicht das finale Update und b) speziell für Samsung gedacht ist. Hier findet man also viele Optimierungen, die Samsung für die eigene Uhr vornimmt.

Wir werden euch natürlich informieren, wenn das Update für die Samsung Galaxy Watch 4 in Deutschland eintrifft und wenn wir mehr über Wear OS 3.5 erfahren. Die ersten Smartwatches mit Wear OS 3 kommen aber erst im zweiten Halbjahr 2022.

One UI Watch 4.5 / Wear OS 3.5 Changelog

Watch Screen

New duo edge/box complication are added.

The watch screen has been upgraded.

Call, Contact

Dual SIM function & Ul are added.

Notification

Agif msg play is supported at message.

New unified composer: Launch with integrated keyboard, stt, and scramble functions, and draft function support.

Subtext field support: Display additional information such as gmail noti account name.

Single unicode emoticon zoom: Supports noti body enlargement function consisting of one emoticon.

Keyboard

Support Qwerty Layout, Continuous Input

Support seamless input of Keyboard/Handwriting/Voice Input.

Add date, alarm name, notification, etc. to alarm setting.

Google Pixel Watch: Neue Details zum Akku Google hat die Pixel Watch zwar offiziell angekündigt und gezeigt, bisher aber noch keine Details genannt. Die wird es erst bei der Ankündigung im September geben. Daher müssen wir uns aktuell auf Gerüchte verlassen, doch da kommen nach und nach…1. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->