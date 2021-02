Wear OS: Problem mit „Hey Google“ soll gefixt werden

Anscheinend funktioniert das Hotword „Hey Google“ schon seit einigen Wochen nicht richtig bei Wear OS, doch irgendwie ging das (auch bei uns) unter. Diese Woche machte dieses Problem dann die Runde in diversen Android-Medien und auf einmal reagiert Google. Wie The Verge berichtet will man es jetzt fixen.

Wear OS: Google arbeitet an einer Lösung

Google hat bestätigt, dass man das Problem kennt und an einer Lösung arbeitet, die dann mit den Partnern geteilt wird. Schaut man sich in den Foren um, dann findet man tausende von Nutzer, die davon betroffen sind und das Problem betrifft wohl nicht nur einzelne Smartwatch-Modelle, sondern allgemein Wear OS.

Im Statement nennt Google allerdings keinen Zeitraum, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass man die Lösung für das Problem noch sucht. Wear OS hat auch keine große Priorität für Google, daher könnte es noch ein paar Wochen dauern. Wir halten die Augen offen, aber falls ihr betroffen seid: Ihr seid nicht alleine.

