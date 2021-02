Bereits mit Wear OS? Samsung plant zwei neue Galaxy-Smartwatches

Samsung soll laut GalaxyClub derzeit an zwei neuen Smartwatches der Galaxy-Reihe arbeiten und man liefert uns auch schon die Bezeichnungen: SM-R86x und SM-R87x. Wir werden also vermutlich wie so oft zwei unterschiedliche Größen bei Samsung sehen und nicht zwingend zwei unterschiedliche Modelle.

Es ist aber unklar, ob wir eine neue Samsung Galaxy Watch oder eine Samsung Galaxy Watch Active sehen werden – eine Active-Version wäre für 2021 denkbar.

Samsung Galaxy Watch 2021 mit Wear OS?

Wobei sich hier seit letzter Woche eine ganz andere Frage stellt: Kommen diese neuen Modelle bereits mit Wear OS auf den Markt? Da macht seit ein paar Tagen das Gerücht die Runde, dass Samsung zu Android wechseln und sich von Tizen trennen könnte. Es ist bisher aber noch unklar, wann dieser Schritt kommen soll.

Details hat die Quelle nicht, aber die Samsung Galaxy Watch Active 2 wurde im August vorgestellt und wir würden demnach wieder im Sommer mit einer neuen Smartwatch von Samsung rechnen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob an dem Gerücht mit Wear OS mehr dran ist, oder ob Samsung noch bei Tizen bleibt.

