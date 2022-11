WhatsApp-Datenleck: Alles nur eine Ente?

Viele deutsche Medien haben am vergangene Wochenende über ein angebliches WhatsApp-Datenleck berichtet. Doch dabei handelt es sich allem Anschein nach um eine Ente.

Worum ging es genau? Die Daten von 6 Millionen deutschen WhatsApp-Nutzern samt ihrer Handynummern werden gerade in einschlägigen Foren für 2000 Euro zum Kauf angeboten. Das Problem dabei: Es gibt kein WhatsApp-Datenleck. Darauf weist Rechtsanwalt Christian Solmecke von WBS.LEGAL hin.

In einem Video (siehe unten) und auch in Textform nimmt man sich der Sache an. So heißt es:

Wir sind mit dem vermeintlichen Hacker über ein Forum in Kontakt getreten und er hat uns ein Sample von hunderten Datensätzen aus dem angeblichen WhatsApp-Datenleck zur Verfügung gestellt. Das Erstaunliche: Die Namen und sogar ihre Reihenfolge sind komplett identisch mit denen aus dem bereits bekannten Facebook-Datenleck von April 2021 – nur fehlen ab und an Namen. Offenbar haben Scherzbolde oder windige Betrüger sich das Facebook-Datenleck aus dem Darknet heruntergeladen, gekürzt und schön verpackt als neues „WhatsApp-Datenleck“ angeboten.

Rechtsanwalt Christian Solmecke weiter: „Es liegt der Schluss nahe, dass ein WhatsApp-Datenleck schlicht nicht existiert und es sich bei der massiven Berichterstattung vom Wochenende um eine gigantische Zeitungsente handelt“.

Das soll das Problem nicht kleiner machen, als es ist, aber für Klarheit sorgen. Denn was real existiert, ist das Facebook-Datenleck. Das hat nicht zuletzt das vorgestern gegen den Meta-Konzern verhängte Bußgeld in Höhe von 265 Millionen Euro seitens der irischen Datenschutzbehörden gezeigt.

