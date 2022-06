Wie Carl Pei mit Nothing das dritte Mal einen Hype erzeugt

Wer uns verfolgt, der wird sicher schon von Nothing gehört haben. Ein noch sehr junges Unternehmen von Carl Pei, der dieses Mal ohne BBK im Hintergrund einen dritten Anlauf starten möchte, um eine neue Marke in der Tech-Welt zu etablieren.

In ein paar Tagen wird das Nothing sein, hier möchte man ein solides Mittelklasse-Smartphone groß vermarkten. Die Behauptung: Der Smartphone-Markt ist nicht mehr interessant. Und Nothing will das lösen. Am Ende natürlich nur Marketing.



Doch Carl Pei kann das sehr gut und hat ein tolles Team, die genau das schaffen: Hype erzeugen. TechAltar hat das mal genauer analysiert und zeigt im Video, wie das bei OnePlus, bei (OnePlus) Nord und jetzt bei Nothing abläuft. Am Ende nutzt Carl Pei immer den gleichen Bausatz. Aber warum nicht, wenn es funktioniert.

